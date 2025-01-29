Неосторожное курение привело к смерти. Житель Коврова погиб на пожаре. Как сообщили в МЧС области, огонь вспыхнул 28 января в 21:20. Загорелась квартира в доме №99 на улице Федорова. На место

Неосторожное курение привело к смерти. Житель Коврова погиб на пожаре. Как сообщили в МЧС области, огонь вспыхнул 28 января в 21:20. Загорелась квартира в доме №99 на улице Федорова. На место прибыли 18 спасателей и 6 единиц техники. Сотрудники МЧС эвакуировали 10 человек, среди них был хозяин горящей квартиры. К сожалению, он скончался еще до