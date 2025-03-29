Теперь их обвиняют в экстремизме.

Во Владимирской области задержали четверых парней, их обвиняют в создании экстремистского сообщества. Молодые люди выслеживали случайных прохожих, избивали их, а издевательства над незнакомцами записывали на видео и выкладывали в соцсети. Это продолжалось до тех пор, пока на ролики в интернете не наткнулись силовики. Подробности — в материалеПознакомились в интернете15-летний Женя и 17-летний Паша — школьники, а 17-летний Влад и 18-летний Саша — студенты владимирских колледжей (имена подростков изменены — прим.ред). Парни познакомились в интернете. У них было много общих интересов, поэтому они быстро сдружились. Компания увлекалась спортом. Правда со временем полезное хобби перетекло в преступное русло: друзья начали избивать прохожих.Подростки нападали на людей, которые казались им подозрительными. Как рассказывают их родственники телеграм-каналу , друзья якобы выследили педофила и закладчика. Также они напали на мигранта.Весь процесс издевательств подростки во Владимире записывали на видео, а потом выкладывали в интернет.Создали экстремистское сообщество?Уголовные дела парней не просто так связаны с экстремизмом. На ролики с избиениями парни накладывали фашистскую свастику и другие экстремистские символы, запрещенные в России. Видео в интернете во время мониторинга обнаружили сотрудники правоохранительных органов. Они быстро вышли на подозреваемых.Молодых людей ждет наказание по статье 282.1 «Организация экстремистского сообщества». Трем парням может грозит лишение свободы на срок до 8 лет. Четвертый участник может избежать наказания из-за возраста, подростку всего 15.Напомним, что на этой неделе под Владимиром силовики . Он специально приехал из Москвы, действовал по заданию украинского куратора и готовился к теракту. Подросток снимал участок федеральной трассы на видео.