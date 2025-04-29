Этим заинтересовалась прокуратура.

Прокуратура Владимирской области сообщила о нарушениях законодательства об охране объектов культурного наследия. Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство» обязано привести в порядок могилы известных муромлян – живописца Ивана Семеновича Куликова и магистра МГУ, метеоролога Н.А. Зворыкина. Оба захоронения занесены в госреестр памятников истории и культуры.Проверка выявила, что могилы в плохом состоянии: присутствуют разрушения, утрачены элементы историко-архитектурного облика, отсутствуют надписи. В связи с этим возбуждено дело об административном правонарушении по статье 7.13 КоАП РФ.Напомним, ранее мы писали, что