Один из прохожих получил ранения в ногу от металлической пули.

Ленинский суд Владимира начнет рассмотрение уголовного дела в отношении местного жителя, который 16 сентября 2024 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, открыл стрельбу с балкона своей квартиры по прохожим. Об этом сообщает пресс-служба органа власти.После угроз к незнакомцам он выстрелил. Один из мужчин получил ранения в ногу от металлической пули. Обвиняемый признал свою вину и компенсировал потерпевшему моральный вред. Теперь ему грозит лишение свободы и штраф.Напомним, ранее мы писали, что