Сейчас в здании завершается демонтаж старых конструкций, ведется штукатурка современными материалами, установлены новые окна и электропроводка, а также утепляется фасад.

В Вязниках Владимирской области полным ходом идет ремонт школы №4 в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». На эти цели выделено более 150 млн рублей из федерального, регионального и местного бюджетов. Сейчас в здании завершается демонтаж старых конструкций, ведется штукатурка современными материалами, установлены новые окна и электропроводка, а также утепляется фасад. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.Отметим, что заместитель Губернатора Владимир Куимов представил планы участия региона в нацпроектах до 2031 года. Владимирская область вошла в число 11 регионов, участвующих в разработке нацпроекта «Образование» совместно с Министерством просвещения РФ. В период с 2025 по 2030 годы планируется капитально отремонтировать 47 детских садов и 95 школ при поддержке федерального центра.Регион также присоединится к программе ремонта и оснащения учреждений среднего профобразования, в первую очередь для участников программы «Профессионалитет», таких как Гусевской стекольный колледж, где планируется обновить не только учебные корпуса, но и общежитие.