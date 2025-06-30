Проект Мир и клир реализуется по благословению митрополита Костромского и Нерехтского Ферапонта на территории Кремля перед Богоявленским собором с 2 по 6 июля.

Стартует выставка-ярмарка 2 июля в 11:00 с выступления Нерехтского рожечного хора и ансамбля Ложкари. А в полдень в мобильной часовне выставки будет отслужен торжественный молебен перед Феодоровской иконой Божией Матери. Список иконы будет там находиться на протяжении всего фестиваля, чтобы туристы и посетители выставки могли свободно познакомиться со святым образом.В этом году Мир и клир в Костроме соберет 56 участников из разных регионов России и стран зарубежья. На стендах монастырей будут представлены: церковная утварь, именные иконы, разнообразные ювелирные изделия, целебные мази и мёд с монастырских пасек, ладан, чётки и гайтаны, платки и палантины, большой выбор изделий из серебра, крестики, лампадное масло и многое другое.В течение выставки у гостей будет возможность обратиться к священнослужителям с самыми важными и сокровенными вопросами и в уединенной обстановке получить духовный совет, найти утешение и поддержку.На ярмарку стоит приходить всей семьей. Каждый день там будут проходить разнообразные ремесленные и творческие мастер-классы – по плетению кружев, шитью из лоскутов и изготовлению кукол. А также поэтические посиделки, концерты, танцы, караоке под гармонь.Ежедневно на ярмарке будет работать особый шатер — медиапространство К свету, где демонстрируются короткометражные фильмы, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Это короткие и сильные истории, которые смотрятся на одном дыхании.Кульминацией фестиваля будет торжественный молебен перед Феодоровской иконой Божией Матери в Богоявленском соборе Костромского кремля 6 июля в 12:00.Вход на ярмарку и все мероприятия — свободный.Время работы: 2-5 июля с 9:00 до 19:00; 6 июля с 9:00 до 17:00.