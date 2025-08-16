Прокуратура региона призывает родителей усилить контроль за детьми.

С начала 2025 года четыре ребёнка скончались во Владимирской области после вдыхания паров различных веществ.Тревогу по этому поводу бьёт областная прокуратура. Так, только на минувшей неделе, по данным надзорного ведомства, после вдыхания газа из баллончиков для заправки зажигалок погибли двое подростков.Прокуратура подчёркивает, что продавать баллоны с газом несовершеннолетним покупателям запрещается законом, и призывает родителей срочно усилить контроль за детьми, чтобы не случилось непоправимого.Как сообщалось ранее, во Владимире в