Идут два кума на охоту, но с одним ружьем. Вдруг из кустов медведь. Тот, что с ружьем, в другие кусты спрятался, а безоружный - на дерево лезет, медведь за вторым на дерево полез.
Тот, что в кустах, кричит:"Куме, а хотите я медведю правое я"цо отстрелю".Безоружный Кричит: "Стреляйте, куме!", Выстрелил, медведь продолжает лезть.
"Куме, а хотите я ему левое я"цо отстрелю".
"Стреляйте!". Медведь хоть бы что, продолжает лезть,
"Куме, а давайте я ему х.. отстрелю".
"Ой, куме, стреляйте в голову, а то я по глазам вижу, что он меня сюда не е..ть лезет".
