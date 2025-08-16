Преступники звонят, представляясь сотрудниками военкоматов

Во Владимире зафиксировали новую схему телефонного мошенничества, связанную с военкоматами. Как МВД, преступники звонят, представляясь сотрудниками военкоматов, и просят «уточнить данные» для якобы вводимого электронного реестра повесток.Чтобы получить доступ к аккаунту жертвы на «Госуслугах», мошенники просят назвать код из СМС. С помощью этих данных аферисты могут узнать СНИЛС, информацию о недвижимости и кредитную историю.МВД предупреждает, что единый реестр воинского учета не требует никаких кодов подтверждения. Если кто-то звонит и просит сообщить код из СМС, нужно немедленно прекратить разговор.