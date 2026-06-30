Природоохранное ведомство добивается от компании «Хартия» соблюдения экологических и санитарных норм при эксплуатации перегрузочного объекта.

Совместная проверка Владимирской природоохранной прокуратуры и специалистов надзорных органов вскрыла нарушения на площадке вблизи села Кузьмадино. Именно туда свозят твёрдые коммунальные отходы со всего Юрьев-Польского муниципального округа, а эксплуатирует станцию ООО «Хартия».Как выяснилось, мусор на открытой территории складировали навалом, не защитив его от дождя и ветра. Такая практика грозит разносом отходов и фильтрата за границы участка и создаёт прямую угрозу для окружающей среды.По итогам проверки природоохранный прокурор возбудил административные дела в отношении самого юрлица и виновного должностного лица по статье 8.1 КоАП РФ — за несоблюдение экологических требований при эксплуатации объектов. Руководителю организации также внесено представление об устранении нарушений, а ход исправления ситуации поставлен прокуратурой на контроль.