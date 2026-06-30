Семья получила жилье по договору соцнайма во внеочередном порядке.

Прокуратура Судогодского района успешно защитила жилищные права многодетной семьи. Ведомство провело проверку по обращению местной жительницы, чья семья с ребенком-инвалидом нуждалась в улучшении жилищных условий.Семья была признана малоимущей, а наличие у сына тяжелого хронического заболевания давало им право на внеочередное получение жилья по договору социального найма.Для восстановления прав семьи прокуратура подала иск в Судогодский районный суд. По итогам рассмотрения дела суд обязал предоставить семье благоустроенную квартиру в поселке имени Воровского. Новое жилье полностью оснащено центральной канализацией, индивидуальным газовым отоплением и горячим водоснабжением, что обеспечит необходимые условия для ребенка-инвалида.