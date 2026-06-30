Попытка сбыта МДМА закончилась для молодого человека арестом.

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Владимирской области задержали 18-летнего жителя Владимира. Молодой человек подозревается в причастности к незаконному распространению запрещенных веществ.Полицейские установили, что фигурант действовал в интересах теневой онлайн-площадки, распространяя синтетический наркотик МДМА в областной столице. В ходе задержания у подозреваемого обнаружили и изъяли десять таблеток МДМА, расфасованных по полимерным сверткам. Эти наркотики местный житель должен был сбыть через тайники.Следователь следственного управления УМВД России по городу Владимиру возбудил в отношении задержанного уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.