Существующий мост через Клязьму находится в предаварийном состоянии. Об этом в ходе отчета перед депутатами Заксобрания сообщил губернатор области. В том числе Александр Авдеев отвечал на

Существующий мост через Клязьму находится в предаварийном состоянии. Об этом в ходе отчета перед депутатами Заксобрания сообщил губернатор области. В том числе Александр Авдеев отвечал на вопросы парламентариев. Один из них поинтересовался относительно планов правительства по строительству двух мостов во Владимире. Глава региона пояснил, что сейчас соответствующие проекты находятся на согласовании в минэкономразвития. Их реализация