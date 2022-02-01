Всего с 1 января обследовано 195 объектов торговли. Нарушения пресечены на 25.

Во Владимире полиция составила два протокола на нарушителей масочного режима. Об этом рассказали в пресс-службе обладминистрации.Чиновники мэрии и сотрудники УМВД продолжают регулярные проверки соблюдения коронавирусных ограничений работниками и посетителями магазинов, заведений общественного питания и сферы услуг.С 24 по 30 января контрольными мероприятиями охвачено 57 предприятий потребительского рынка. Нарушения масочного режима выявлены на восьми. Двум владимирцам грозит штраф.Всего с 1 января обследовано 195 объектов торговли. Нарушения пресечены на 25.