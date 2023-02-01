Во Владимирской области расследуется уголовное дело о резонансном ДТП, в котором погибли сотрудники...

Во Владимирской области расследуется уголовное дело о резонансном ДТП, в котором погибли сотрудники больницы.Виновника смертельной аварии под Муромом, в которой погибли два человека и серьезно пострадала беременная девушка, перевели в СИЗО. Суд готовится избрать для него меру пресечения. Прокуратура будет настаивать на аресте. Родные погибших переживают, что мужчина может уйти от ответственности. На кону - судьба несовершеннолетних детей. Все подробности - у Дарьи Давыдовой.- Даже поверить сейчас трудно в то, что это могло произойти и произошло.Леша плутает среди крестов и оград в поисках могилы брата. Новое кладбище - в голом поле. Ветер и боль пронизывают насквозь.Алексей Софьин, брат погибшего:- Видеть слезы мамы каждый день. Как папа заплакал, когда я увидел это. Для меня это тоже очень тяжело.Не проходит ни дня, чтобы Людмила не вспоминала тот жуткий вечер.Людмила Софьина, мать погибшего:- Авария затянулась на три часа, так как я у ребенка лежала рядом. Вместе с ним. Не давала никому забрать его.Андрею оставалось до дома буквально три минуты, когда на узкой двухполосной дороге на встречу служебной легковушке вылетел полуторатонный "Шевроле Орландо". Водитель "Гранты" и женщина, сидевшая впереди, погибли мгновенно. Беременную супругу Андрея (она была на заднем) увезли в реанимацию в критическом состоянии.Дарья Давыдова, корреспондент:- А виновник аварии даже не понял, что произошло. Говорят, очнувшись в больнице, куда его доставили с парой ссадин и ушибов, мужчина как ни в чем ни бывало собирался уехать домой.Отец Андрея общался с очевидцами. С их слов, пятидесятисемилетний житель Мытищ едва стоял на ногах. Выдув "полтора промилле", он виновато признался инспекторам: повздорил с женой, выпил, погнал. Свидетелем его пьяных виражей на дороге стал дальнобойщик, который вызывал "скорую".Алексей Софьин, отец погибшего:- Он говорит, обогнал его на страшной скорости. И буквально через какое-то время я, говорит, подъезжаю, уже произошла авария.Проспавшись в изоляторе, водитель "Шевроле" круто вывернул руль показаний: заявил, что был предельно осторожен и просто заснул на ходу. Но тридцать шесть штрафов за превышение скорости говорят сами за себя.Ирина Гавриченко, начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области:- В отношении мужчины возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ.Копия деда и отца, маленький Лёва еще не понимает, что произошло. Соня постарше, и вместе со всеми мужественно ждет новостей из больницы. Маму Юлию перевезли в травмоцентр "красного креста" во Владимире. Она без сознания. Состояние - тяжелое, но есть надежда. И бьются ОБА сердца. Ребенок жив. Родные готовы взять на себя заботы по уходу за снохой и оформить опеку над детьми. Их у Андрея и Юлии трое, все - от разных браков. В семье непростые взаимоотношения, но сейчас как никогда важно быть вместе.Дарья Давыдова. Александр Чунаев