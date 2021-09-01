Екатерина Андреева – признанная икона стиля, успешная телеведущая и прекрасная хозяйка. В ее кулинарной копилке есть много интересных рецептов вкусных блюд.

Екатерина Андреева – признанная икона стиля, успешная телеведущая и прекрасная хозяйка. В ее кулинарной копилке есть много интересных рецептов вкусных блюд.Екатерина Андреева много путешествует по миру со своим мужемДушаном Перовичем. Бывают за границей они и на Новый год. Если же остаются на праздник дома, то теледива предпочитает покупным блюдам приготовленные собственными руками.Одним из любимых блюд Екатерины Андреевой на Новый год являются запеченные в духовке перепелки. Приготовить его несложно.Ингредиенты: 6 перепелок, 80 г сливочного масла, один небольшой пучок свежих петрушки, базилика и тимьяна, 500 мл кефира, 6 зубчиков чеснока, соль— по вкусу.Способ приготовленияДля того, чтобы приготовить перепелок по рецепту Екатерины Андреевой, тушки птицы необходимо выпотрошить, еслиостались перья — натереть кожу спиртом и обжарить на сковороде, а затем удалить перья.Тушки надо промыть холодной водой и положить в кефир на три часа. Достать, обсушить бумажным полотенцем изаложить крылышки за спину. В брюшке сделать разрезы по полсантиметра и поочереди вставить туда лапки. Потом надо посолить тушки.Зелень мелко нарезать, а чеснок порубить. Вформу для запекания положить масло, немного растопить, выложить на него птицу, посыпать сверху чесноком и зеленью. Далее нужно поставить форму в предварительнонагретую до 180 градусов духовку. Запекать 35—40 минут, периодически поливаяперепелок образовавшимся соком.