Андрей Тарковский – выдающийся отечественный режиссер, чьи работы оказали огромное влияние на мировой кинематограф. Проверим, насколько вы погружены во вселенную визионера.
Андрей Тарковский – выдающийся отечественный режиссер, чьи работы оказали огромное влияние на мировой кинематограф. Проверим, насколько вы погружены во вселенную визионера.
1. Как называлась первая киноработа Андрея Тарковского?
А) "Убийцы"
Б) "Каток и скрипка»"
В) "Иваново детство"
Г) "Андрей Рублев"
2. Как назывался первый полнометражный фильм Андрея Тарковского?
А) “Андрей Рублёв”
Б) “Солярис”
В) “Зеркало”
Г) “Иваново детство”
3. Сколько лет главному герою фильма “Иваново детство”?
А) 5
Б) 8
В) 12
Г) 15
4. Кто был соавтором Андрея Тарковского при написании сценария к фильму "Андрей Рублев"?
А) Никита Михалков
Б) Геннадий Шпаликов
В) Андрей Кончаловский
Г) Марлен Хуциев
5. Из скольких новелл состоит фильм “Андрей Рублев”?
А) 3
Б) 5
В) 8
Г) 12
6. Какой обет берЕт на себя Андрей Рублев, искупая убийство человека?
А) Нищеты
Б) Молчания
В) Целомудрия
Г) Непротивления
7. Стихи какого поэта звучат во многих фильмах Андрея Тарковского?
А) Анны Ахматовой
Б) Арсения Тарковского
В) Велимира Хлебникова
Г) Бориса Пастернака
8. По мотивам произведения какого писателя снят фильм Андрея Тарковского “Солярис”?
А) Рэй Брэдбери
Б) Станислав Лем
В) Роберт Хайнлайн
Г) Айзек Азимов
9. Какую знаменитую картину практически полностью повторяет финальная сцена фильма "Солярис"?
А) "Снятие с креста" Рафаэля
Б) "Погребение графа Оргаса" Эль Греко
В) "Корабль дураков" Иеронима Босха
Г) "Возвращение блудного сына" Рембрандта
10. Что звучит на фоне кинохроники в фильме “Зеркало”?
А) Песни
Б) Стихи
В) Детский плач
Г) Инструментальная музыка
Правильные ответы (Проверьте себя):
1. — А) "Убийцы"
2. — Г) “Иваново детство”
3. — В) 12
4. — В) Андрей Кончаловский
5. — В) 8
6. — Б) Молчания
7. — Б) Арсения Тарковского
8. — Б) Станислав Лем
9. — Г) "Возвращение блудного сына" Рембрандта
10. — Б) Стихи