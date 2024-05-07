В Москве состоялась закрытая презентация уникального психологического реалити-шоу Детектор личности . Официальная премьера первого сезона – уже в мае.

В Москве состоялась закрытая презентация уникального психологического реалити-шоу"Детектор личности". Официальная премьера первого сезона – уже в мае.Если вы упали с велосипеда и сломали руку, вы спешите втравмпункт, верно? Но если вас обидели, напугали или нанесли иную психологическуютравму, всегда ли вы идете к специалисту? Или надеетесь, что «срастется» само? Ксожалению, очень многие не лечат душевную боль, а стараются забыть про нее. Новоереалити-шоу «Детектор личности» от онлайн-университета Talentsy нагляднопокажет, насколько важна помощь профессионального психолога для истинногопреодоления различных трудных ситуаций и выстраивания дальнейшего счастливогожизненного пути.«Мы хотим привлечь внимание к профессии психолога. Ведьдо сих пор некоторые считают, что к психологу обращаться стыдно, что к нимходят только психи. Но это не так. Психолог – это добрый доктор, которыйспособен помочь исцелить вашу жизнь, сделать ее насыщенной, интересной,красочной»– рассказывает Марина Кирьякова, автор и продюсер первого вРоссии психологического реалити-шоу «Детектор личности».Шоу реализовано в игровом формате. Две команды психологоврешают различные задачи нетривиальными способами. Опираясь на знания и опыт, наумение общаться с людьми, задавать правильные вопросы, подмечать малейшиенюансы мимики и поведения, они должны точно определить, кто из героевдействительно столкнулся с травмирующей ситуацией, а кто просто пытается ввестиигроков в заблуждение.В финале определится лучший специалист. Он получитвнушительный денежный приз и общественное признание.Однако, несмотря на развлекательный формат шоу, в проекте затрагиваютсяочень серьезные, социально значимые, порой табуированные темы: современноерабство, домашнее насилие, изнасилование, педофилия, зависимость. Героями проектаявляются обычные люди, которые нашли в себе силы открыто рассказать о своейбеде.Помочь людям, оказавшимся в аналогичных обстоятельствах,открыться, обратиться за помощью, – вот еще одна из целей реалити-шоу «Детекторличности».«Наша жизнь очень похожа на боксерский ринг, рано илипоздно все мы бываем битыми, хоть и не в физическом, а в моральном плане. Нетни одного человека, кто не проходил бы через какие-то сложные ситуации,унижения, боль расставания. Но в чем отличие боли душевной от сломанного носа ивыбитых зубов? В том, что физическую травму мы идем лечить, а боль душевную, мысчитаем, излечит время. Но время эту боль не лечит, оно ее только прячет»– убеждена Марина Кирьякова.В результате многие годами живут под грузом проблем, хотямогли бы с помощью профессионала избавиться от гнета и расправить крылья.Запуская проект, его создатели рассчитывают, что подтолкнут людей активнеерешать свои проблемы, искать их корень, а не оставаться жертвой обстоятельствдо конца своих дней.Полезно шоу будет и тем, кто живет рядом с психологическитравмированным человеком. При поверхностном контакте такие травмы обычнонезаметны: жертвы мастерски прячут их под масками довольства, равнодушия,агрессии. Но в близких отношениях невылеченная душевная боль становитсяопределяющим фактором, от которого зависят реакции, решения, поступки.«Научить видеть контраст между маской, которую носитчеловек, и тем, что реально у него на душе, это тоже цель нашего проекта»– говорит автор проекта.Создатели и участники проекта считают, что смогли не толькоспособствовать популяризации профессии психолога в обществе, но и доказали,насколько нужны такие специалисты в современном мире. Но главную оценку ихработе должен дать зритель. Первую серию реалити-шоу «Детектор личности» можно будет увидеть уже совсем скоро. Следить за новостями можно в официальном .