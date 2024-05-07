В Москве состоялась закрытая презентация уникального психологического реалити-шоу
Детектор личности
. Официальная премьера первого сезона – уже в мае.
В Москве состоялась закрытая презентация уникального психологического реалити-шоу
"Детектор личности"
. Официальная премьера первого сезона – уже в мае.
Если вы упали с велосипеда и сломали руку, вы спешите в
травмпункт, верно? Но если вас обидели, напугали или нанесли иную психологическую
травму, всегда ли вы идете к специалисту? Или надеетесь, что «срастется» само? К
сожалению, очень многие не лечат душевную боль, а стараются забыть про нее. Новое
реалити-шоу «Детектор личности» от онлайн-университета Talentsy наглядно
покажет, насколько важна помощь профессионального психолога для истинного
преодоления различных трудных ситуаций и выстраивания дальнейшего счастливого
жизненного пути.
«Мы хотим привлечь внимание к профессии психолога. Ведь
до сих пор некоторые считают, что к психологу обращаться стыдно, что к ним
ходят только психи. Но это не так. Психолог – это добрый доктор, который
способен помочь исцелить вашу жизнь, сделать ее насыщенной, интересной,
красочной»
– рассказывает Марина Кирьякова, автор и продюсер первого в
России психологического реалити-шоу «Детектор личности».
Шоу реализовано в игровом формате. Две команды психологов
решают различные задачи нетривиальными способами. Опираясь на знания и опыт, на
умение общаться с людьми, задавать правильные вопросы, подмечать малейшие
нюансы мимики и поведения, они должны точно определить, кто из героев
действительно столкнулся с травмирующей ситуацией, а кто просто пытается ввести
игроков в заблуждение.
В финале определится лучший специалист. Он получит
внушительный денежный приз и общественное признание.
Однако, несмотря на развлекательный формат шоу, в проекте затрагиваются
очень серьезные, социально значимые, порой табуированные темы: современное
рабство, домашнее насилие, изнасилование, педофилия, зависимость. Героями проекта
являются обычные люди, которые нашли в себе силы открыто рассказать о своей
беде.
Помочь людям, оказавшимся в аналогичных обстоятельствах,
открыться, обратиться за помощью, – вот еще одна из целей реалити-шоу «Детектор
личности».
«Наша жизнь очень похожа на боксерский ринг, рано или
поздно все мы бываем битыми, хоть и не в физическом, а в моральном плане. Нет
ни одного человека, кто не проходил бы через какие-то сложные ситуации,
унижения, боль расставания. Но в чем отличие боли душевной от сломанного носа и
выбитых зубов? В том, что физическую травму мы идем лечить, а боль душевную, мы
считаем, излечит время. Но время эту боль не лечит, оно ее только прячет»
– убеждена Марина Кирьякова.
В результате многие годами живут под грузом проблем, хотя
могли бы с помощью профессионала избавиться от гнета и расправить крылья.
Запуская проект, его создатели рассчитывают, что подтолкнут людей активнее
решать свои проблемы, искать их корень, а не оставаться жертвой обстоятельств
до конца своих дней.
Полезно шоу будет и тем, кто живет рядом с психологически
травмированным человеком. При поверхностном контакте такие травмы обычно
незаметны: жертвы мастерски прячут их под масками довольства, равнодушия,
агрессии. Но в близких отношениях невылеченная душевная боль становится
определяющим фактором, от которого зависят реакции, решения, поступки.
«Научить видеть контраст между маской, которую носит
человек, и тем, что реально у него на душе, это тоже цель нашего проекта»
– говорит автор проекта.
Создатели и участники проекта считают, что смогли не только
способствовать популяризации профессии психолога в обществе, но и доказали,
насколько нужны такие специалисты в современном мире. Но главную оценку их
работе должен дать зритель. Первую серию реалити-шоу «Детектор личности» можно будет увидеть уже совсем скоро. Следить за новостями можно в официальном .