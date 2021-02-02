С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболели 17130 жителей. Врачам удалось поставить на ноги 14318 пациентов. В стационарах лежит 543 человека, из них 294 с диагнозом коронавирус. На дому лечатся 2220 заболевших.

Как сообщает пресс-служба правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 53 новых случая заражения Covid-19. Вылечились от недуга – 14 пациентов.Согласно статистике, положительный тест на коронавирус пришёл 18 костромичам. Пять новых случаев заболевания диагностировано в Парфеньевском районе, четыре - в Павино. По три заболевших прибавилось в Галичском, Вохомском, Нерехтском и Костромском районах. По два случая ковида зафиксировано в Антропово, Нее и Солигаличе. По одному - в Волгореченске, Буе, Красном-на-Волге, Шарье, Кадыйском, Пыщугском и Судиславском районах.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболели 17130 жителей. Врачам удалось поставить на ноги 14318 пациентов. В стационарах лежит 543 человека, из них 294 с диагнозом коронавирус. На дому лечатся 2220 заболевших.