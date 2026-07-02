В рамках акции «Зелёный десант» специалисты «Зелёного города», сотрудники Центральной городской библиотеки и Доброцентра на Суздальском объединились, чтобы преобразить территорию на

В рамках акции «Зелёный десант» специалисты «Зелёного города», сотрудники Центральной городской библиотеки и Доброцентра на Суздальском объединились, чтобы преобразить территорию на пересечении Добросельской и Суздальского проспекта. Акция проводится для того, чтобы привлечь жителей Владимира к благоустройству городских улиц и общественных пространств. Ведь люди всегда относятся бережно к тому, что сделали своими руками. Рядом с топиарной