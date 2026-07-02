Помочь детям и подросткам не ошибиться в выборе жизненных ориентиров и не попасть в ловушки мошенников и вербовщиков. Сейчас это, пожалуй, основная часть проекта «Духовный наставник»,

Помочь детям и подросткам не ошибиться в выборе жизненных ориентиров и не попасть в ловушки мошенников и вербовщиков. Сейчас это, пожалуй, основная часть проекта «Духовный наставник», который реализуется во Владимирской области уже несколько лет. Его аудитория все больше молодеет, подчеркивают организаторы. Анна Юдина, кандидат педагогических наук Молодежь и подростки 12-17 лет — основная целевая аудитория