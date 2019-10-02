Всего разыгрываются 200 билетов на матчи Регулярного Чемпионата КХЛ

Банк УРАЛСИБ совместно с международной платёжной системой Masterсard запустили акцию «Болей за хоккей!» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В период проведения Регулярного Чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) обладатели действующих бизнес-карт Mastercard, выпущенных Банком УРАЛСИБ, а также открывшие новую бизнес-карту в течение срока действия акции, смогут выиграть билеты на матчи любимых клубов.Всего разыгрываются 200 билетов на матчи Регулярного Чемпионата КХЛ сезона 2019-2020 гг. в следующих городах: Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Екатеринбург,Новосибирск, Сочи, Челябинск, Нижний Новгород, Нижнекамск. Каждый победитель получит по 2 билета на матч КХЛ.Для того чтобы принять участие в акции «Болей за хоккей!», необходимо в течение периода действия акции оплачивать товары и услуги бизнес-картой Mastercard Банка УРАЛСИБ. При этом минимальная сумма одной транзакции должна составлять не менее 100 рублей, а общий объем трат по бизнес-карте за календарный месяц должен превышать 15 000 рублей.Победитель определяется простым рейтингованием количества совершенных транзакций по картам клиентов Банка. Количество карт, которые можно использовать в рамках акции, не ограничено – Банк ведет подсчет количества транзакций по каждой бизнес-карте отдельно.Акция проводится с 1 октября 2019 года по 31 декабря 2019 года включительно и проходит в три этапа, по итогам каждого из которых будут определены победители. Один клиент может стать победителем только одного этапа.Первый этап : с 1 октября по 31 октября 2019 года включительно. Победители получают билеты на матчи КХЛ, проводимые в период с 1 по 31 декабря 2019 г.Второй этап : с 1 ноября по 30 ноября 2019 года включительно. Победители получают билеты на матчи КХЛ, проводимые в период с 1 по 31 января 2020 г.Третий этап : с 1 по 31 декабря 2019 года включительно. Победители получают билеты на матчи КХЛ, проводимые в период с 1 по 29 февраля 2020 г.Узнать подробности акции «Болей за хоккей!», о сроках передачи вознаграждения, а также оперечне операций по бизнес-картам, не участвующих в акции, и получить консультации по продуктам и услугам Банка УРАЛСИБ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей можно в отделениях Банка, по телефону горячей линии для юрлиц 8 800700 77 16, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».