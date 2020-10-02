Сколько сможет сэкономить город, и в чем преимущество энергосервисного контракта?

В городе Покрове Владимирской области завершились работы по модернизации уличных светильников. Сколько сможет сэкономить город, и в чем преимущество энергосервисного контракта?Улицы стали светлее. "Энергосбыт Волга" установили новые уличные светильники в Покрове. Модернизация выполнена в рамках энергосервисного контракта, заключенного с администрацией города. Стоимость работ - более 19 миллионов рублей.Олег Котров, глава администрации г. Покрова: "Суть энергосервисного контракта в том, что мы нашли инвестора, который за свои средства поменял все светильники, а за счет экономии, о которой я сказал, порядка 3 900 000 в год, мы будем частично отдавать и гасить их инвестиции, которые они вложили, и уже спустя 5 лет, будем получать чистый денежный выигрыш, за счет которого город будет дальше развиваться, имея хорошее освещение."Улицы в Покрове становились светлее поэтапно. Сначала новое освещение установили в местах наибольшего трафика транспорта и пешеходов.Надежда Борисова, жительница г. Покрова: "Мы очень рады, даже жители, даже бабушки гуляют с собаками. И стало намного светлее и уютнее. Мощность старых ламп была 250 ватт, а новых всего 55. Но, несмотря на разницу, новые светят ярче, а главное - меньше потребляют энергии. Таким образом заменили более тысячи светильников. Кстати, замеры уровня освещенности показали полное соответствие нормам."Олег Котров, глава администрации г. Покрова: "Если раньше город из бюджета тратил в год порядка 5.600.000 рублей, то сейчас мы будет расходовать миллион семьсот только в год."Главное преимущество энергосервисного контракта - заказчик не вкладывает собственные средства. Для муниципальных образований это особенно актуально.Елена Семенова, директор департамента ЖКХ администрации Владимирской области: "У нас в области реализуется 19 энергосервисных контрактов на замену уличного освящения на сумму 600 миллионов рублей, на замену 32 тысяч светильников...По итогам 19 года Владимирская область заняла второе место по замене уличных светильников на энергосберегающие."Поставка оборудования и монтаж в Покрове проводились на средства компании "Энергосбыт Волга", а затраты будут возмещаться за счет достигнутой экономии по оплате электроэнергии.Роман Кострюков, начальник управления коммерческих услуг компании ООО "ЭСВ": "Энергосервисный контракт, реализованный в г. Покров, является очень важным для нашей компании. В настоящее время Энергосбыт Волга планирует участие в конкурсах, направленных на выполнение мероприятий по энергоэффективности, как на территории нашего региона, так и за его пределами."На сегодня энергосервисные контракты востребованы. Самые большие города области уже обновили уличное освещение, у других есть возможность сделать это на максимально комфортных для своих бюджетов условиях.Артём Яковенко, Семён Карпов"Вести-Владимир"