Премьер-министру России Михаилу Мишустину в среду исполнилось 55 лет. В связи с этим патриарх Московский и всея Руси Кирилл преподнёс главе российского правительства необычный ..

Премьер-министру России Михаилу Мишустину в среду исполнилось 55 лет. В связи с этим патриарх Московский и всея Руси Кирилл преподнёс главе российского правительства необычный подарок.Епископ присвоил Мишустину орден Святого благоверного князя Даниила Московского I степени. Патриарх подчеркнул, что политик является хорошим примером ответственного служения стране, благодаря которому государство эффективно справляется с распространением коронавируса, передаёт телеканал "".