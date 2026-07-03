К детскому саду №24 во Владимире проложат дополнительную асфальтированную дорогу. Ранее подъезд транспорта, на котором в дошкольное учреждение доставляли продукты питания, был крайне

К детскому саду №24 во Владимире проложат дополнительную асфальтированную дорогу. Ранее подъезд транспорта, на котором в дошкольное учреждение доставляли продукты питания, был крайне осложнен. Нередко сотрудники детского сада были вынуждены вручную переносить тяжелые коробки с едой от улицы Сакко и Ванцетти. Надежда Минеева, заведующая детским садом №24 г. Владимира Эта проблема возникла во дворе соседского