Спецпрокуратура Владимирской области восстановила права осужденного в ИК-7.

Владимирская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях провела проверку трудового законодательства в колонии особого режима (ФКУ ИК-7).Выяснилось, что одному из осужденных, привлеченных к труду, был оформлен лист нетрудоспособности из-за болезни. Однако этот документ длительное время не направляли в отделение социального фонда, и больничный не был оплачен.После вмешательства спецпрокуратуры осужденному полностью выплатили все причитающиеся ему денежные средства за период нетрудоспособности.