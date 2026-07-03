По поручению главы города Сергея Волкова благоустраивают въездные территории — от микрорайонов Энергетик и Юрьевец до проспекта Ленина и смотровой у Филармонии, сообщили в администрации.

По поручению главы города Сергея Волкова благоустраивают въездные территории — от микрорайонов Энергетик и Юрьевец до проспекта Ленина и смотровой у Филармонии, сообщили в администрации. На улице Благонравова, которую называют «въездными воротами», высадили 12 деревьев, 505 кустов и 300 многолетников. На это потратили 1,3 миллиона рублей. Растениям потребуется 2–3 года, чтобы полностью прижиться и соответствовать