В Доме народных мастеров во Владимире открылась выставка «Многогранная керамика».

Дом народных мастеров приглашает посетить экспозицию творческого дуэта Марии и Никиты Зайцевых-Тепловых. Известные владимирские художники успешно совмещают создание авторских работ с преподаванием в Детской художественной школе.Посетители увидят как персональные изделия мастеров, так и их совместные эксперименты. Особое внимание стоит уделить экспонатам, выполненным в древней японской технике «раку». Эта методика рождает на поверхности глины уникальные фактуры и цветовые переходы, делая вещи эксклюзивными.Супруги бережно сохраняют традиции прикладного искусства региона и передают свой опыт детям. Выставка открыта для всех желающих вдохновиться гармонией глины и огня.