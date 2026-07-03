В ходе встречи во Владимире омбудсмен Яна Лантратова и руководство региона наметили новые шаги по защите прав граждан.

Владимирскую область с дебютным рабочим визитом в новой должности посетила Уполномоченная по правам человека в Российской Федерации Яна Лантратова. На трехсторонней встрече, в которой также приняла участие областной правозащитник Людмила Романова, состоялся содержательный диалог по самым важным для региона темам. Участники подробно рассмотрели векторы дальнейшего сотрудничества и наметили пути решения ключевых социальных задач.Особое внимание стороны уделили всесторонней помощи военнослужащим в зоне СВО и их близким, что остается ключевым направлением для областного правительства. Регион значительно перевыполняет общероссийские стандарты в этой сфере. Количество действующих мер региональной поддержки выросло с 24 в 2023 году до 55 к настоящему моменту, что существенно превышает стандартный федеральный пакет. За последнее время были утверждены единовременные выплаты контрактникам в размере 2,6 миллиона рублей, введены налоговые послабления на транспорт, бесплатное выделение земельных участков для отличившихся силовиков и бесплатная юридическая помощь.В рамках национального проекта «Кадры» демобилизованным бойцам помогают адаптироваться к мирной жизни, в том числе запустить собственное дело по программам «СВОй бизнес» и «Агромотиватор». Летом состоялся первый выпуск участников регионального образовательного проекта «Герои-33». Силами властей, бизнеса и неравнодушных жителей за прошлый год на передовую было доставлено более 500 тонн гуманитарной помощи. Отдельно руководитель региона выразил искреннюю признательность аппарату омбудсмена за содействие в возвращении владимирских бойцов из украинского плена, подчеркнув исключительную важность этой гуманитарной миссии.Также на встрече затронули проблемный вопрос здравоохранения — временную приостановку работы сосудистого центра городской больницы №4 из-за поломки ангиографа. Пока ведется ремонт сложного оборудования, экстренных пациентов оперативно перенаправляют в Областную клиническую больницу и медицинские учреждения Коврова. Сразу после восстановления техники специализированный центр больницы вернется к штатному режиму приема граждан.Главным итогом переговоров стало соглашение о более тесной координации действий для защиты прав граждан на всех уровнях государственной власти.