Рассказываем, где окажется самый громкий саундтрек выходных, ради чего стоит выехать в Муром всей семьей и какую выставку нельзя пропустить.

Афиша главных событий уикенда — от урбанистического фестиваля в областном центре до всероссийского праздника семьи на родине Петра и Февронии.Предстоящие выходные выдадутся во Владимирской области на редкость насыщенными. Сразу три города — Владимир, Муром и Суздаль — готовят для жителей и гостей события, каждое из которых по-своему уникально. Рассказываем, где окажется самый громкий саундтрек выходных, ради чего стоит выехать в Муром всей семьей и какую выставку нельзя пропустить. Подробности в материале vlad.aif.ru​.Владимир: «Белый камень» зазвучит по-новомуГлавным магнитом выходных в областном центре станет городской фестиваль «Белый камень», который 5 июля развернется на площадке «Фабрики музыкальных инструментов». Организаторы обещают событие совершенно нового для Владимира формата: дискуссии урбанистов о будущем городских пространств здесь соседствуют с живыми концертами, театральными премьерами и арт-лабораториями.Музыкальную часть фестиваля возглавят «Рекорд Оркестр» — коллектив, который давно вышел за рамки одного жанра, смешивая рок, фолк и уличный драйв. Разогревать публику будут группа «Сестрёнка» и исполнительница Лолита Кос, чьи камерные композиции недавно отметили на нескольких федеральных радиостанциях.Помимо сцены гостей ждут: гастрономический маркет с локальной кухней, мастер-классы по созданию художественных объектов, медиа-гостиная и новая смотровая площадка, которую обещают презентовать прямо во время фестиваля.Вход свободный, начало в 12:00.Тем же, кто предпочитает спектакли и концеры, стоит заглянуть в Центр классической музыки. 5 июля здесь дают музыкальный спектакль «В поисках бременских музыкантов — 2». Начало в 16:00.Любителям живописи и истории адресованы музейные маршруты: в Палатах Владимиро-Суздальского музея-заповедника продолжается выставка «Сунгирь. Верхний палеолит в центре Русской равнины» (до 25 июля), а в культурно-выставочном пространстве «Галерея 4–6» можно успеть на экспозицию «Цветовой прорыв».Муром: вся страна едет за семейным теплом4 июля Муром официально принимает эстафету Дня семьи, любви и верности. И хотя календарная дата праздника — 8 июля, основные торжества на родине Петра и Февронии решено провести именно в субботу.Центром притяжения станет площадь имени 1100-летия города. Здесь развернётся масштабная ярмарка народных ремёсел, детская анимационная программа и, что особенно примечательно, — театрализованное представление по мотивам жития муромских святых. Действо одновременно развернут в десяти точках, и каждый зритель получит карту путешествия: можно будет заглянуть в «деревеньку Февронии» с ее знаменитым «исцеляющим песком» или оказаться на «Княжьем дворе», где реконструкторы воссоздадут сцены из жизни князя Петра.Важная деталь: в этом году организаторы заявили попытку установить рекорд России по самой массовой семейной игре. Подробности держат в секрете, но на площади ждут несколько тысяч участников.Суздаль: город-музей в летнем обрамленииСуздаль в эти выходные предлагает классический, но оттого не менее ценный сценарий — размеренную прогулку по тысячелетнему городу. Главные музейные площадки работают в штатном режиме: Суздальский Кремль, Спасо-Евфимиев монастырь и Музей деревянного зодчества ждут гостей с 10:00 до 19:00.Особого внимания заслуживает пешеходный маршрут «Древняя Кидекша: колыбель Руси белокаменной» — экскурсия к храму Бориса и Глеба, одному из древнейших белокаменных памятников домонгольской Руси, включённому в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.Для тех, кто хочет добавить интерактива: в городе работают мастер-классы по росписи матрешек и гончарному делу, а гастрономическая карта Суздаля этим летом пополнилась несколькими новыми точками с блюдами русской кухни на монастырских рецептах.Что идет в киноВ кинотеатрах сети «Киномакс» на эти выходные — плотная афиша. Самые заметные премьеры:«Майкл» — байопик о короле поп-музыки, уже собравший кассу 18+ (сеансы 12:10, 15:30, 20:50);«История игрушек 5» — новая глава легендарной анимационной франшизы 6+ (11:30, 13:40, 15:50);«Холоп 3» — продолжение самой кассовой российской комедии 16+ (12:50, 18:10, 20:20);«Три богатыря. Ни дня без подвига 3» — мультфильм для семейного похода 6+ (13:00, 17:00);Вечерние сеансы пятницы и субботы дополнят хоррор «Закулисье реальности» 18+ (20:30, 23:30) и ужасы «Орудия. Новая глава» 18+ (22:50).Июльские выходные во Владимирской области обещают быть жаркими — и по температуре воздуха, и по накалу культурных событий. Выбирайте маршрут по душе и не забудьте захватить с собой хорошее настроение.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .