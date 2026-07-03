4 июля на городской набережной пройдет праздничный полумарафон.

На набережной Оки в Муроме 4 июля состоится традиционный легкоатлетический забег. Спортивное мероприятие организовано в рамках реализации нацпроекта «Семья» и государственной программы «Спорт России».Атлетам предложат несколько дистанций на выбор: классический полумарафон на 21,1 км и забег на 11 км для лиц старше 18 лет, трассу на 5,5 км для участников от 12 лет, а также семейный фан-забег на 600 метров для взрослых и детей от 6 лет.Выдача стартовых номеров начнется у спуска Воровского в 08:00. Забег на 5,5 км стартует в 10:00, через десять минут на дистанцию выйдут полумарафонцы, а семейный старт запланирован на 13:50. Зарегистрироваться на событие можно по ссылке.