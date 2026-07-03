Приговор не вступил в законную силу.

Гусь-Хрустальный городской суд признал гражданина Кыргызстана виновным в фиктивной постановке иностранцев на миграционный учет.Выяснилось, что в конце прошлого года мужчина приобрел дом в селе Григорьево, где прописался, хотя сам фактически проживал в Курлово и трудился бригадиром на стройке. В феврале к нему обратились двое граждан Таджикистана, которым для оформления патента требовалась российская регистрация. Хозяин согласился прописать их в своем доме без реального предоставления жилья и передал фальшивые данные в полицию.Суд согласился с позицией прокуратуры о необходимости жестких мер. Нарушителя приговорили к 4 месяцам лишения свободы в колонии-поселении и взяли под стражу прямо в зале суда. Решение пока не вступило в силу.