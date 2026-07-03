Причинами происшествий в жилых домах стали неисправные электрощиты, проводка и неосторожное курение.

За прошедшие сутки пожарные Владимирской области спасли 13 человек из горящих зданий и ликвидировали несколько крупных возгораний. Трагический инцидент в Муроме унес жизнь человека.В Александрове на улице Топорковой, 1 загорелся электрический щиток в подъезде. Прибывшие расчеты МЧС спасли 4 человек, включая ребенка, и эвакуировали 7 жильцов. Причина возгорания — аварийный режим в электрощите.В микрорайоне Коммунар города Владимира, на Судогодском шоссе, 23, пожар возник на кухне квартиры и охватил 12 квадратных метров. С ожогами рук госпитализирован мужчина 1962 года рождения, а ребенок 2013 года рождения доставлен в больницу с отравлением угарным газом. Пожарные спасли 9 человек, в том числе 4 детей, и эвакуировали 20 жильцов. Предварительная причина — аварийный режим работы электрооборудования.В Муроме на улице Заводской, 19, в многоквартирном доме произошел пожар на 4-м этаже. Огонь повредил 28 квадратных метров квартиры и балкона. Из здания спасли 3 человек, включая ребенка. Пострадавшую 1973 года рождения с отравлением угарным газом госпитализировали. К сожалению, на этом пожаре погиб мужчина 1966 года рождения. Основной причиной трагедии называют позднее обнаружение возгорания и неосторожное обращение с огнем при курении.МЧС призывает граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности. При пожаре немедленно звоните по телефонам спасательной службы: «01» со стационарных или «101» с мобильных. Единый номер экстренных служб — «112».