Игра начнется 5 июля в 18:00.

В ближайшее воскресенье футбольный клуб «Торпедо-Владимир» сыграет заключительную игру в рамках первого круга Первенства России по футболу. На своем поле владимирские футболисты встретятся с сильным соперником из Московской области — командой «Космос» из Долгопрудного.Матч начнется в 18:00 на главной спортивной арене города — стадионе «Торпедо». Эта игра станет последней перед запланированным трехнедельным перерывом в чемпионате, после которого 26 июля начнется второй круг турнира.Игрокам владимирского клуба необходима активная поддержка преданных болельщиков на трибунах. Проведем первый круг турнира ярко — приходите на стадион всей семьей и поддержите наших спортсменов в важном противостоянии.