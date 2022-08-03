Очередная трагедия на воде. Во вторник на озере в Покрове Петушинского района утонул местный житель. Как сообщают в региональном МЧС, тело мужчины 1977 года рождения очевидцы извлекли из озера

Очередная трагедия на воде. Во вторник на озере в Покрове Петушинского района утонул местный житель. Как сообщают в региональном МЧС, тело мужчины 1977 года рождения очевидцы извлекли из озера «Изумрудка». Водоем не разрешен для купания. Обстоятельства трагедии уточняет полиция. С начала купального сезона в регионе погибли 27 человек, в том числе – 5 детей.