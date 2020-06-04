Скандал Иосифа Пригожина с Сергеем Шнуров не утихает. Жена продюсера устала от публичной травли.

Скандал Иосифа Пригожина с Сергеем Шнуров не утихает. Жена продюсера устала от публичной травли.Непонимание между звездами возникло из-за того, что продюсер встал на защиту отечественных артистов, оказавшихся без работы в условиях пандемии коронавируса. Он заявил, что людям творческих профессий не помешала бы помощь государства.Своими словами он вызвал волну резкой критики, насмешек и оскорблений от лидера группировки "Ленинград" и хейтеров в Сети. Оправдания Иосифа Пригожина вызвали только еще большую волну негатива.Отразился громкий скандал и на певице Валерии. По словам продюсера, супруга переживает и злится на него. Артистка считает, что мужу несолидно вступать в полемику "с этим отребьем".3 Дек 2018 в 1:24 PSTпризнался, что огромное количество людей жалуются ему. "Все те, кто сегодня молчит, это известные и народные артисты, звонят и говорят: нам плохо, нам тяжело, нет концертов, проедаем то, что скопили, а что будет через полгода?! Многие артисты в кредитах, хотя тщательно это скрывают", – заявил продюсер.