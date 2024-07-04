Собака – друг человека. Поэтому в фильмах животные часто становятся самыми настоящими артистами. Давайте вспомним лучшие советские фильмы по кадрам с братьями нашими меньшими.

Собака – друг человека. Поэтому в фильмах животные часто становятся самыми настоящими артистами. Давайте вспомним лучшие советские фильмы по кадрам с братьями нашими меньшими.1.А – "Любовь и голуби";Б – "Вам и не снилось...";В – "Мужики!.."2.А – Любовь и голуби";Б – "Зимняя вишня";В – "Простая история".3.А – "Блондинка за углом";Б – "Трое в лодке, не считая собаки";В – "Жених с того света".4.А – "Белый Бим Черное ухо";Б – "Белые росы";В – "Три плюс два",5.А – "Иван Васильевич меняет профессию";Б – "Бриллиантовая рука";В – "Операция "Ы" и другие приключения Шурика".6.А – "Возвращение Будулая";Б – "У матросов нет вопросов";В – "Мимино".7.А – "Собачье сердце"Б – "Дьяволиада";В – "Собачья жизнь".ОТВЕТЫ1 – В – "Мужики!..";2 – А – Любовь и голуби";3 – Б – "Трое в лодке, не считая собаки";4 -А – "Белый Бим Черное ухо";5 – А – "Иван Васильевич меняет профессию";6 – В – "Мимино";7 – А – "Собачье сердце".