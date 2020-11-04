Умерли еще две женщины.

По данным на 4 ноября в Костромской области количество инфицированных COVID-19 увеличилось на 127 человек, сообщает пресс-служба правительства региона.Среди заболевших за сутки – 74 костромича, 10 жителей Костромского района, 8 в Шарьинском районе, 7 в Волгореченске. По четыре инфицированных прибавилось в Галиче, Вохомском и Нерехтском районах, по три заболевших в Судиславле, Сусанинском и Буйском районах. Двое подхватили инфекцию в Красносельском районе. По одному местному жителю заразились Covid-19 в Мантурово, Чухломе, Островском, Павино, а также в Макарьевском районе.Вылечился и выписался с больничного 51 житель.Жертвами коронавируса стали две женщины 62 и 66 лет.Всего с начала пандемии в Костромской области ковидом заболели 7841 человек. Исцелились - 5297 пациентов. В больницах находятся 307 жителей региона, 2083 - проходят лечение дома.