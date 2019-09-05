Популярная певица поделилась в Instagram кадром из новой фотосессии. Ани Лорак предстала в сексуальном и манящем образе.

Популярная певица поделилась в Instagram кадром из новойфотосессии. Ани Лорак предстала в сексуальном и манящем образе.На снимке исполнительница предстала вполуобнаженном виде. Часть ее груди обнажена из-за глубокого декольте. Кпикантному образу звезда подобрала алые полупрозрачные перчатки и того же цветаочки в форме сердечек."Мы видим только то, что нампозволяют увидеть, но ценное остается без внимания. Чувствуйте этот мирдушой. Хорошего дня!", – подписала кадр Ани Лорак. Одним из первых на фото отреагировал ее друг, певецСергей Лазарев.Артист, как говорится, выпал в осадок от такогогорячего снимка. "Огонь!", – восхитился он. Не осталась в стороне и ПолинаГагарина. "Кошечка", – прокомментировала она образ знаменитости.Поклонники отметили, что выглядитпотрясающе. "Какая огненная дива! Шикарное фото, шикарная вы!", "Боже!Каролина, убиваете вашей красотой", "Очень крутой образ, и вамк лицу, Каролин", – высказались фолловеры. Отметим, фанаты певицыранее заметили, как она похорошела за минувшее лето и пришли к выводу, что вседело в любви.Напомним, вскоре после развода с мужем МуратомНалчаджиоглу перестала скрывать свой роман с молодым продюсером Егором Глебом. На музыкальном конкурсе "Новая волна" артистка вышла вместе с ним в свет.