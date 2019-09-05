Популярная певица поделилась в Instagram кадром из новой
фотосессии. Ани Лорак предстала в сексуальном и манящем образе.
Популярная певица поделилась в Instagram кадром из новой
фотосессии. Ани Лорак предстала в сексуальном и манящем образе.
На снимке исполнительница предстала в
полуобнаженном виде. Часть ее груди обнажена из-за глубокого декольте. К
пикантному образу звезда подобрала алые полупрозрачные перчатки и того же цвета
очки в форме сердечек.
"Мы видим только то, что нам
позволяют увидеть, но ценное остается без внимания. Чувствуйте этот мир
душой. Хорошего дня!", – подписала кадр Ани Лорак. Одним из первых на фото отреагировал ее друг, певец
Сергей Лазарев.
Артист, как говорится, выпал в осадок от такого
горячего снимка. "Огонь!", – восхитился он. Не осталась в стороне и Полина
Гагарина. "Кошечка", – прокомментировала она образ знаменитости.
Поклонники отметили, что выглядит
потрясающе. "Какая огненная дива! Шикарное фото, шикарная вы!", "Боже!
Каролина, убиваете вашей красотой", "Очень крутой образ, и вам
к лицу, Каролин", – высказались фолловеры. Отметим, фанаты певицы
ранее заметили, как она похорошела за минувшее лето и пришли к выводу, что все
дело в любви.
Напомним, вскоре после развода с мужем Муратом
Налчаджиоглу перестала скрывать свой роман с молодым продюсером Егором Глебом. На музыкальном конкурсе "Новая волна" артистка вышла вместе с ним в свет.