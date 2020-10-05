Выбор редакции - компас в море новостей!

Выбор редакции - компас в море новостей!ВИРУС НАСТУПАЕТ В Муроме на карантин закрыли школьные классы и группы детских садовПРОДОЛЖЕНИЕ ГРОМКОГО ДЕЛА Студент-юрист осужден за взятку сотруднику ФСББЫВАЕТ ХУЖЕ Владимирская область заняла шестое место по летальности от коронавирусаВЫПИЛ? НЕ ЗВОНИ! Ковровчанин ответит за сообщение о готовящемся взрыве в больнице https://vladtv.ru/incidents/115681/ФАКЕЛ НА КОЛЕСАХ На федеральной трассе под Ковровом на ходу загорелся автомобиль https://vladtv.ru/incidents/115684/