С 11 по 14 июня на улице Георгиевской во Владимире пройдёт «Винная ярмарка России».

С 11 по 14 июня на улице Георгиевской во Владимире развернется масштабная «Винная ярмарка России». Проект организован под эгидой Роскачества, он представит лучшие вина из ведущих регионов страны, а также ремесленные товары и гастрономические деликатесы.Посетителей ожидает большой праздник на открытом воздухе: их ждут бесплатные дегустации, зона фермерской еды, лекции и мастер-классы от отраслевых экспертов.Министр предпринимательства и туризма Юлия Бояркина отметила: для местных производителей это уникальный шанс показать свою продукцию — сыры, мед, мясные изделия, сувениры. Ярмарка откроет им доступ к широкой аудитории и поможет расширить каналы сбыта.