Остаются считанные дни, чтобы определить, какие общественные пространства преобразятся через два года.

Жителям региона предстоит решить судьбу территорий до 12 июня — именно в этот день завершится прием голосов за проекты 2027 года.За восемь лет работы федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» буквально пересобрал облик сотен населенных пунктов: на месте пустырей возникли стильные скверы, зоны отдыха и благоустроенные береговые линии. Свой выбор уже зафиксировали свыше 120 тысяч человек.