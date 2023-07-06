Ведомство требует возбудить уголовное дело по статье о халатности.

Прокуратура выявила в минздраве грубые нарушения оборота льготных лекарств. Вместе с Росздравнадзором прокуроры проверили работу министерства и поделились сделанными выводами.За последний год Центром закупок из-за истечения сроков годности списаны препараты на сумму 58,6 млн рублей, более половины из которых закуплены по нацпроекту. Причины такого расточительства проверяющие видят в ненадлежащем формировании потребностей больных, а также запоздалые меры по реализации медикаментов, которые вот-вот испортятся. Такие случаи выявлены с «Метопрололом» (не расходовался вообще), «Максонидином» и «Симвастином».«Более того, в условиях бесконтрольного списания и уничтожения лекарственных препаратов имелись факты необеспечения пациентов этими таблетками», - подчеркнули ревизоры.Так, выявлено около 20 владимирцев, которые не получили медикаменты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний по рецептам.Прокуратурой области также обнаружены нарушения условий хранения лекарств и ненадлежащее ведение информационной системы мониторинга движения препаратов. Одни таблетки не были вовремя списаны, другие - пылились на складе, но отсутствовали в базе данных.В результате вице-губернатору Константину Баранову внесено представление. Материалы направлены в СУ СК для возбуждения уголовного дела по статье «Халатность». Следком проводит процессуальную проверку.