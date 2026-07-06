По данным еженедельного мониторинга управления регионального Роспотребнадзора, за прошедшую неделю в медучреждения области по поводу присасывания клещей обратились 140 человек, в том числе

По данным еженедельного мониторинга управления регионального Роспотребнадзора, за прошедшую неделю в медучреждения области по поводу присасывания клещей обратились 140 человек, в том числе 43 ребенка. Всего с момента первого в этом сезоне присасывания клеща к человеку в медорганизации региона обратилось 1671 человек, из них – 13 детей. Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом не зарегистрировано. Членистоногие