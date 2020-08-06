В честь Дня физкультурника

В честь Дня физкультурника 8 августа с 16.00 до 21.00 во Владимире все желающие могут воспользоваться услугами велошеринга абсолютно бесплатно.Напомним, сервис по прокату велосипедов начал работу во Владимире 12 июля. К услугам пользователей 27 парковок и около 150 велосипедов.После использования велосипеда припарковать его можно в любой указанной в приложении точке города:ул. 850-летия, д. 7 (недалеко от магазина «Обувь и аксессуары»),ул. Горького, д. 85-в («карман» на велодорожке),ул. Комиссарова, д. 30 (за остановкой общественного транспорта),Суздальский пр-т, д. 8 (площадка перед «Руськино»),Суздальский пр-т, д. 6 (тротуар на пересечении с ул. Юбилейной),ул. Горького. д. 38-а («карман» на тротуаре),ул. Большая Московская, д. 4 (край тротуара),ул. Большая Московская, д. 16 (край тротуара),ул. Большая Московская, д. 24 (край тротуара),ул. Большая Московская, д. 44 (край тротуара),ул. Большая Московская, д. 54 (край тротуара),ул. Большая Московская, д. 66 (край тротуара),ул. Большая Московская, д. 76 (край тротуара),ул. Большая Московская, д. 35 (у стойки информации),ул. Комиссарова, д. 34 (у магазина «Бристоль»),ул. Большая Московская, д. 1 (угол парковки транспортных средств),ул. Большая Московская, д. 3 (за остановкой «Золотые ворота»),ул. Гоголя, д. 2 (край тротуара),ул. Октябрьская, д. 7 (край тротуара),Октябрьский пр-т, д. 43 (край тротуара),ул. Гагарина, д. 7 (край тротуара),ул. Гагарина, д. 5 (край тротуара),ул. Гагарина, д. 5 (справа от входа в торговые ряды).