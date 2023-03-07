Обзор соцсетей Владимирской области: помощь Донбассу, зимняя рыбалка, весна - близко! Что...

Обзор соцсетей Владимирской области: помощь Донбассу, зимняя рыбалка, весна - близко!Что обсуждали жители региона в сети на это неделе? Наш эфир продолжит традиционный интернет-обзор.Слово Марии Платанюк.Фронтовой привет от владимирских защитников. Шефская помощь Докучаевску. Последние снеговики. И норка - товарищ на рыбалке. Сетевое за неделю- в одном обзоре прямо сейчас.Ваших интересных фото и видео мы ждём в нашей редакции. Подписывайтесь на страницу ГТРК Владимир ВКонтакте. Следите за нами и в телеграм. Наш девиз неизменен. Вести Вместе.