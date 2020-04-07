Двое новорожденных детей заразились коронавирусом в Подмосковье за последние сутки. Всего за этот период в регионе выявили 67 новых случаев, сообщает . В общей сложности инфекцию ..

Двое новорожденных детей заразились коронавирусом в Подмосковье за последние сутки. Всего за этот период в регионе выявили 67 новых случаев, сообщает .В общей сложности инфекцию подхватили 454 жителя Московской области. Из них 47 выздоровели и были выписаны, восемь скончались. Среди детейCOVID-19 обнаружили у трех человек.6 Апр 2020 в 8:12 PDT