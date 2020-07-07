Глава Ассоциации развития ломбардов Сергей Соковников рассказал, что чаще всего сдавали в ломбард во время коронавирусной пандемии. Наиболее популярными, как и было ранее, остаются золотые ..

Глава Ассоциации развития ломбардов Сергей Соковниковрассказал, что чаще всего сдавали в ломбард во время коронавирусной пандемии.Наиболее популярными, как и было ранее, остаются золотые украшения и ювелирныеизделия.По словам главы ассоциации развития ломбардов, 92-93% из всего, что сдают в ломбард, занимают золотые украшения и ювелирные изделия.Также он добавил, Что доходы ломбардов в последние месяцы упали примерно на30-40%. Чтобы удержать клиентов, многие организации стараютсяпредоставлять своим клиентам дополнительное время на погашение займов иполучения заложенного имущества назад.Сергей так же добавил, что оставшаяся доля сдаваемых предметовне изменилась. Эта ниша традиционно состоит из шуб, автомобилей и предметовантиквариата, сообщает "".