Глава Ассоциации развития ломбардов Сергей Соковников
рассказал, что чаще всего сдавали в ломбард во время коронавирусной пандемии.
Наиболее популярными, как и было ранее, остаются золотые ..
Глава Ассоциации развития ломбардов Сергей Соковников
рассказал, что чаще всего сдавали в ломбард во время коронавирусной пандемии.
Наиболее популярными, как и было ранее, остаются золотые украшения и ювелирные
изделия.
По словам главы ассоциации развития ломбардов, 92-93% из всего, что сдают в ломбард, занимают золотые украшения и ювелирные изделия.
Также он добавил, Что доходы ломбардов в последние месяцы упали примерно на
30-40%. Чтобы удержать клиентов, многие организации стараются
предоставлять своим клиентам дополнительное время на погашение займов и
получения заложенного имущества назад.
Сергей так же добавил, что оставшаяся доля сдаваемых предметов
не изменилась. Эта ниша традиционно состоит из шуб, автомобилей и предметов
антиквариата, сообщает "".