Во Владимирской области жители как городов, так и деревень выражают благодарность почтальонам, но недовольны организацией работы почты.

Во Владимирской области жители как городов, так и деревень выражают благодарность почтальонам, но недовольны организацией работы почты. Депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин в рамках парламентского контроля посетил несколько почтовых отделений в регионе и предложил способы решения проблемы.Среди проблем, на которые обращают внимание жители: неудобный график, сокращение числа отделений, задержки в доставке прессы и отсутствие прямой связи с конкретными отделениями. Основная причина – острая нехватка кадров из-за низких зарплат, которые порой не дотягивают даже до МРОТ. Это приводит к закрытию «нерентабельных» отделений и сокращению рабочего времени оставшихся.Например, в Гороховце через отделение в центре города ежедневно проходит 500 человек. Обслуживают клиентов всего четыре сотрудника. Почтальоны оформлены на 0,8 ставки, и поэтому получают зарплату ниже минимальной. В селе Фоминки почтальоны получают около 9000 рублей за работу на полставки, а на обслуживании у этого отделения участок протяженностью 60 километров.«Проблемы у Почты России возникли не вчера, и решать их надо комплексно», — подчеркнул Алексей Говырин.Парламентарий в своем также отметил, что сейчас «Единая Россия» проводит мониторинг работы почтовых отделений: «Полученная информация будет рассмотрена нашей фракцией в парламенте. Но включиться должны все: от губернаторов до глав поселений, и вытащить почту из ямы — не ради самой компании, а ради людей».