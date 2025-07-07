Мертвая рыба в реке Бакава, протекающей у села Матвейщево Юрьев-Польского района, обернулась уголовным делом. Как оказалось, местное предприятие загрязняет водоем. К реке выезжал

Мертвая рыба в реке Бакава, протекающей у села Матвейщево Юрьев-Польского района, обернулась уголовным делом. Как оказалось, местное предприятие загрязняет водоем. К реке выезжал природоохранный прокурор области. Из пресс-релиза прокуратуры области В ходе проведения осмотра водоохранной зоны и береговой полосы поверхностного водного объекта – реки Бакава, зафиксирован специфический запах неочищенных сточных вод, наблюдается гибель рыбы. С