Сквер «Патриот», находящийся напротив здания Белого дома во Владимире, закроют для посещения в будущую пятницу, 11 июля. С 9:00 до конца суток территорию парка будут обрабатывать акарицидами,

Сквер «Патриот», находящийся напротив здания Белого дома во Владимире, закроют для посещения в будущую пятницу, 11 июля. С 9:00 до конца суток территорию парка будут обрабатывать акарицидами, пояснили в пресс-службе мэрии Владимира. Из сообщения мэрии Владимира в соцсетях Просим учитывать данную информацию при планировании прогулок и приносим извинения за временные неудобства! Акарициды – химические препараты,